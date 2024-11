Uma tonelada de cocaína é apreendida no Porto de Itaguaí e entra para a história

As drogas foram localizadas com o auxílio de cães farejadores - Foto: Divulgação - Receita Federal

As drogas foram localizadas com o auxílio de cães farejadores - Foto: Divulgação - Receita Federal

Agentes da Receita Federal do Rio de Janeiro apreenderam 1 tonelada de cocaína, nesta sexta-feira (29), no Porto de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Este caso marca a maior apreensão de drogas no porto.

Os entorpecentes foram localizados, pelos agentes, escondidos em uma carga de argamassa destinada a Serra Leoa, na África.

Leia também:

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 67 milhões

Professora na Califórnia contrai raiva após ser mordida por morcego e morre



Com a ajuda de cães farejadores, a equipe da Receita Federal descobriu um contêiner que continha a carga. Os entorpecentes estão avaliados em cerca de R$ 300 milhões.

A ação foi realizada pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal em parceria com agentes de fiscalização da Receita Federal no Porto de Itaguaí.

Após a apreensão, os entorpecentes foram encaminhados para a Polícia Federal, que dará início a um inquérito que vai investigar os responsáveis pelo tráfico de cocaína.