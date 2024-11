Homem é preso por violência doméstica em Arraial do Cabo

A Polícia Militar prendeu um homem, de 36 anos, acusado de violência doméstica em um condomínio na Avenida Luís Corrêa, no bairro Vila Canaã, em Arraial do Cabo, na madrugada deste sábado (30). A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Geral da cidade para receber cuidados médicos.

A PM foi acionada por cidadãos que passavam pelo local e perceberam uma discussão generalizada entre um moto táxi e moradores do condomínio. Ao chegarem no local, os agentes encontraram uma mulher, de 34 anos, caída no chão e com o rosto coberto de sangue. Ela afirmou ter sido agredida por seu companheiro.

O acusado foi detido e conduzido à 132ª DP (Arraial do Cabo), onde contou a sua versão sobre o ocorrido. Depois de prestar depoimento, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, na 126ª DP, em Cabo Frio, onde permanece preso.