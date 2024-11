Brasileiro de 19 anos morreu em combate na guerra da Ucrânia

Um jovem brasileiro de 19 anos, natural de Rurópolis, localizado no Pará, morreu enquanto atuava como voluntário da tropa ucraniana contra a Rússia, na quinta-feira (28). O falecimento do brasileiro só foi confirmada pela prefeitura da cidade onde morava, nesta sexta-feira (29), porém as causas exatas da morte estão sendo investigadas.

O jovem Tiago Nunes, que era chamado pelos amigos de “Índio”, havia ido para a Ucrânia há menos de um mês, sem avisar a família sobre a viagem ou o motivo que o levou a se envolver no conflito armado. O brasileiro se alistou nas tropas ucranianas e atuava na linha de frente, de acordo com relatos.

Por meio de nota oficial, a prefeitura de Rurópolis, manifestou seus sentimentos à família do jovem.

"Neste momento de grande tristeza, manifestamos aos familiares e amigos nossas mais sinceras condolências", informa a prefeitura.



O Ministério das Relações Exteriores (MRE), até o momento, não confirmou oficialmente o falecimento de Tiago. Este não é o primeiro caso de morte de brasileiros na guerra da Ucrânia contra a Rússia. Ao todo, o conflito já resultou em cinco vítimas brasileiras, entre elas o estudante de medicina Antônio Hashitani, que perdeu a vida em um conflito em Bakhmut, os voluntários Thalita do Valle e Douglas Búrigo, falecidos em um bombardeio em Kharkiv.