Polícia prende autores da morte de policial civil aposentado no Rio

Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificaram e capturaram, nesta sexta-feira (29/11), os envolvidos no latrocínio de um policial civil aposentado. Odílio Gomes de Araújo, de 63 anos, havia sido assassinado horas antes, em sua residência, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Um homem foi preso e um adolescente infrator foi apreendido.

Imediatamente após a comunicação da morte do comissário aposentado, equipes da DHC — do Grupo Especial de Local de Crime e do Núcleo Especial de Combate a Crimes Contra Agentes Públicos (Neccap) — iniciaram as diligências e, em pouco tempo, elucidaram o crime. As investigações apontaram que a vítima foi atacada dentro de sua residência e teve diversos pertences subtraídos.

Após a identificação dos autores, os policiais realizaram buscas e localizaram a dupla em endereços vinculados a eles, encontrando-os ainda com as roupas utilizadas no crime. Eles foram conduzidos para a sede da DHC, onde foram autuados em flagrante.

