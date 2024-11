De la Cruz pode ser confirmado no jogo contra o Internacional

O técnico Filipe Luís, do Flamengo, pode confirmar o meia De la Cruz, no lugar de Pulgar, que está suspenso, no próximo jogo, neste domingo (1º), às 16h, contra o Internacional, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que o meia uruguaio entrou em campo foi na disputa contra o Fortaleza, no Castelão, após um mês afastado se recuperando de uma lesão na coxa direita. Além disso, outra alteração pode ser a confirmação de Evertton Araújo na posição de primeiro volante.

A escalação do ataque ainda é dúvida, pois não foi confirmado se Gabigol ou Plata irá assumir a função. Um dos principais atacantes do elenco, Gabigol, está em processo de saída do clube e o último jogo do atleta com a camisa rubro-negra deve ser contra o Vitória, no Maracanã.

Confira a possível escalação do elenco

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex. Sandro, Evertton Araújo, De la Cruz e Gerson, Michael, Bruno Henrique e Gabigol.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo ainda jogará mais duas partidas, uma contra o Criciúma, na quarta-feira (4), no estádio Heriberto Hulse e a segunda, contra o Vitória, pela última rodada no Maracanã. Na tabela geral, o Flamengo ocupa o 5º lugar, totalizando 63 pontos.