Grupo Amanhecer é atração da festa do Dia das Crianças em São Gonçalo

O Grupo Amanhecer é a grande atração da festa do Dia das Crianças em São Gonçalo. O evento vai acontecer na Rua Bittencourt Rodrigues, no Campo Novo, a partir das 19h, no próximo domingo, dia 1 de dezembro. Os músicos vão apresentar grandes sucessos do mundo do samba e do pagode do passado e atuais. Além das traidicionais 'canjas', o grupo também irá receber convidados para as tradicionais 'canjas'.

No intervalo do show, DJ's convidados estarão no comando 'das carrapetas', apresentando o melhor da música eletrônica. O evento começa às 19h e tem entrada franca. O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da Região Leste Fluminense e tem feito apresentações com frequência em São Gonçalo, Niterói e Maricá. A primeira formação data da meados da década de 80 e aconteceu a partir de um projeto musical de um grupo de amigos.

