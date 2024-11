Gabriel, o pensador e Os Garotin se apresentam em festival gratuito no Arpoador

O Festival MNFST promete trazer o melhor da música e cultura carioca para o coração da cidade. Datado para o próximo fim de semana, dias 30 de novembro e 01 de dezembro, o evento espera juntar mais de quatro mil pessoas no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador.

No sábado, irão se apresentar o cantor Jonathan Ferr e a banda Os Garotin. Já no domingo, sobem ao palco Gabriel, o pensador e Amanda Coronha. O público infantil também poderá aproveitar o festival, o músico Luis Carlinhos irá apresentar o projeto musical “Macatchula” nos dois dias, às 10h. Os outros shows irão acontecer às 17h30 e 19h.

A exposição e Feira Carioquíssima irão completar a programação com moda, artesanato e gastronomia. Haverá aulas de ioga e meditação às 8h. E uma oficina de pintura de prancha será ministrada por Bruno Big das 10h às 14h.

Telões espalhados pela região vão transmitir ao vivo a etapa final do Dream Tour, campeonato brasileiro de surfe, realizado na Praia de São Conrado. A entrada da celebração é gratuita, mas será preciso realizar um cadastro no site godream.com.br e baixar o QR Code. Será permitida a retirada de até dois ingressos por CPF. Caso a capacidade máxima do local seja atingida, a entrada poderá sofrer restrições.