Fraternidade que atende população de rua em Niterói recebe doações de Natal

Às vésperas do Natal e das celebrações de fim de ano, a Fraternidade Franciscana, projeto que atende a população socialmente vulnerável em Niterói, está recebendo doações para famílias carentes. Além das doações habituais, o projeto também está recolhendo panetones e caixas de bombom. Interessados em doar por pix podem enviar pela chave (21) 99739-6930.

Em dezembro, o tradicional panetone de Natal vai se juntar ao volume de doações já comumente entregues pela Fraternidade, que atua ao longo de todos os meses tanto com a população de rua como com as famílias carentes. “Nós distribuímos, por mês, 500 quentinhas e 500 garrafas d'água para moradores de rua e 45 cestas básicas para famílias em Niterói e/ou São Gonçalo. Toda a ajuda sai direto do projeto e vai para as famílias”, conta Gustavo Gomes, responsável pelo projeto.

Professor e missionário franciscano, Gustavo conta que o projeto começou a realizar ações de rua em 2020. De lá para cá, a quantidade de quentinhas oferecidas quintuplicou e mais famílias passaram a fazer parte. Além disso, a Fraternidade atualmente ultrapassa o território de Niterói e também é responsável por oferecer assistência a famílias vulneráveis em Oeiras, no Pará.

“Conheci a cidade em uma das viagens que fiz pela Região Norte, passando por lá conheci uma assistente social e percebi a necessidade de uma filial em Oeiras. Grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza e a gente todos os meses envia recursos para lá”, explica o professor.

Projeto atende famílias vulneráveis em Niterói e envia recursos para ação social no Pará | Foto: Divulgação/Redes Sociais

Além dos alimentos nas quentinhas e cestas, o projeto também recolhe roupas para os moradores de rua. “A gente carrega esse olhar pelo outro do carisma franciscano. Muitas pessoas que faziam trabalhos assim desistiram de ajudar após a pandemia. Teve muita gente durante a pandemia ajudando, mas depois veio uma queda grande. A gente segue nesse trabalho para poder atender a quem mais precisa”, completa o missionário.

As doações podem ser feitas pela chaves pix franciscanafraternidade@gmail.com ou (21) 99739-6930. Para doações presencialmente ou mais informações, entre em contato pelas redes @fraternidadefranciscana ou @profgustavogomes.