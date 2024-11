Está chegando o Natal: Decoração temática de casa no Alcântara surpreende e se consagra atração turística do bairro

O aposentado José de Jesus Brito Alves, 53 anos, mais conhecido por Alex, ou "Alex da Kombi", morador de Alcântara, em São Gonçalo, decora, desde 1988, sua casa para o Natal. Este ano, a 16º decoração temática feita em sua própria casa, trouxe novidades que garantem reacender o espírito natalino da população que vive na região.

"Como eu sempre conto para as pessoas, tudo começou quando fui na Lagoa de Freitas na época de Natal, vi toda aquela beleza e pensei: "nossa, aqui a gente não tem nada". Foi então que comecei a decorar a casa, de pouquinho em pouquinho e foi só evoluindo, chegando nesse nível que chegou hoje. Ganhar o sorriso de uma criança não tem preço. Da trabalho? Muito, mas é gratificante. Faço isso aqui da forma mais pura possível, então pra mim não é uma competição, não quero ser melhor que ninguém, só quero fazer a minha parte. Cada um fazendo um pouco, já vale toda a intenção", afirmou Alex.

Casado há 29 anos e pai de dois filhos, Alex não deixou que a infância humilde levasse seus sonhos e procura oferecer, anualmente, o que nunca teve: um feliz Natal.

"Sou filho de faxineira analfabeta e na minha infância, todos os Natais e ceias eram feitos na casa dos outros, porque ela precisava fazer para os outros, aí chegava em casa, cansada e acabava que a gente não tinha Natal, então resolvi, sem 'vitimismo', fazer hoje o que eu nunca tive", disse.

A cada ano que passa, vizinhos e moradores do bairro aguardam ansiosos pelas novidades que o aposentado irá trazer para a decoração natalina. Este ano, alguns elementos inseridos na casa de Alex trouxeram as sensações de "surpresa" e "encantamento" para os amantes desta época do ano.

"As pessoas esperam bastante pelas novidades. Esse ano eu trouxe a iluminação aérea, tapete vermelho, máquina de bolinha de sabão, que a gente chama de "neve de pobre" e o cercadinho. Já estou com ideias para o ano que vem, já na expectativa", contou Alex.

Espírito natalino

Mesmo diante de tamanha criatividade e boa vontade de agradar aos moradores do bairro, e, principalmente, da rua onde mora, Alex não teve um ano fácil. Com a perda do pai e da cachorra de estimação, o aposentado enfrentou tribulações ao longo dos últimos meses. Porém, foi compensado com um presente, literalmente, de Natal: descobriu que vai ser avô.

"O sorriso das crianças é o que me motiva a continuar, a inocência delas. Também tem o fato de nunca ter tido isso na minha infância, então minha casa hoje é toda decorada pro Natal. Mas o que adianta eu enfeitar minha casa toda aqui pra dentro? Eu faço com todo carinho, para as crianças, eu faço pra elas, elas que tomam conta, cuidam da decoração. Tem criança aqui que não tem oportunidade nem de ir a um shopping, de ver essas árvores montadas pela cidade, não tem acesso. Aí eu procuro oferecer isso, então tento ter sempre um diferencial", afirmou o morador.