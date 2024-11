Entrevista: Mumuzinho celebra sucesso de novo projeto e fala sobre mudança de nome artístico

Cantor foi atração do Rádio Mania Ao Vivo nesta quinta-feira (28) e conversou com a equipe do OSG - Foto: Enzo Britto/O São Gonçalo

Ícone do pagode carioca, o cantor Mumuzinho foi a atração desta quinta-feira (28) no programa “Rádio Mania Ao Vivo”, nos modernos estúdios da emissora em Niterói. O São Gonçalo aproveitou a passagem do artista pela Região Metropolitana para conversar com ele sobre o projeto Conectado e seu novo nome artístico, Mumu

A conversa aconteceu antes da apresentação do artista na Rádio Mania, que animou um grupo de fãs e espectadores na tarde desta quinta (28). O artista encontrou o público com alguns de seus lançamentos e com os clássicos da sua carreira, que começou na década de 2000. “Cria” de Realengo, na Zona Oeste do Rio, Márcio Batista, o Mumu, canta, compõe, produz e também atua, tendo participado de sucessos do cinema nacional como Cidade de Deus e Tropa de Elite antes de atingir o estrelato com a música.

OSG: Recentemente, você lançou o segundo volume do Conectado, que é o seu projeto mais ambicioso. Tem referência da Broadway, tem tecnologia de ponta. Como surgiu essa ideia de fazer um trabalho mais inovador?

Mumu: Eu acho que o pagode tá vivendo um momento de trazer coisas diferentes. A gente vê grandes nomes, como Thiaguinho, Belo, Pericão, Rodriguinho, Alexandre Pires; tem grandes artistas que eu admiro fazendo coisas grandes. Eu falei: ‘cara, por que eu não posso fazer algo assim?’. Então, eu fui para a França, fui para Londres, viajei o mundo para buscar referências. Eu fui no show do Usher, fui assistir a Broadway, vi espetáculo com dança, figurino, ballet e tal. Pensei: ‘Por que não colocar isso também?’

Eu chamei o [Wilson] Prateado para fazer a direção musical e chamei o Thiago Tess - um diretor maravilhoso, um cara que entende um pouco dessa loucura de inventar coisas grandes. Só que mais que tudo isso que pode ter, tem que ter música. Acho que música é o primordial. E o Prateado é um cara que trouxe grandes músicas, grandes composições.

E assim a gente fez o Conectado. Eu tô muito feliz com o projeto; lancei o primeiro [EP], tem o segundo agora. [Esse projeto] é meu filho. E, agora, eu vou trabalhar essas músicas. Não vou gravar tão cedo; vocês vão ouvir bastante o Conectado.

OSG: Falando de músicas, você cantou aqui na Mania algumas versões de clássicos da MPB. Para além do pagode, que outros estilos você ouve? O que o Mumuzinho escuta no dia a dia?

Mumu: Cara, eu escuto muito MPB, eu escuto Steve Wonder, eu escuto Beyoncé. Escuto muita música de fora. Escuto muito as músicas dos meus amigos também, do pagode e do samba. Eu sou um cara bem eclético, ouço de tudo.

OSG: Sua vida nos últimos meses tem sido cheia de ‘correria’ - você teve lançamento de música nova, tem o Bar do Mumuzinho, tem a sua produtora musical, teve participação lá na novela Mania de Você. Como é que você se divide para dar conta de todas as responsabilidades como cantor, ator, produtor, etc?

Mumu: Eu estou fazendo a gestão da minha carreira agora, então eu me organizo, né? Eu consigo fazer tudo que eu quero fazer. Mas o meu foco, 80% do meu dia, é para a música, é para a minha carreira. Com os 20%, eu tiro um diazinho para fazer uma novela lá, para fazer uns projetos aqui, para cuidar da minha empresa. E, claro, tem pessoas que trabalham comigo. São essas pessoas que fazem a máquina girar. Eu estou só na frente, mas quem trabalha mesmo é a galera que tá lá por trás dos bastidores, a minha equipe. Meu sócio, Pablo Linares, a Mônica, todo mundo.

OSG: Para fechar, recentemente você comentou sobre a mudança de nome artístico. A galera quer saber: como a gente te chama agora? Chama de Mumu ou de Mumuzinho?

Mumu: Chama do que você quiser [risos]. Eu acho que Mumu é mais ‘nosso’, sabe? Tipo: ‘vem cá, Mumu’. Mas eu sei que o Mumuzinho vai ser sempre o Mumuzinho. O que eu quero é estar mais próximo, eu quero a conexão. Acho que a gente tem que estar perto, estar junto das pessoas que te amam. Então pode chamar de Mumu, de Mumuzinho… tá tudo em casa.