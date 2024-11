Táxis de Niterói adotam bandeira 2 durante o mês de dezembro

Após uma determinação da Prefeitura de Niterói, os táxis da cidade irão começar a trafegar utilizando a bandeira 2, durante o mês de dezembro. A decisão foi oficializada e publicada no Diário Oficial da cidade, e começará a valer a partir de 0h do dia 1º de dezembro até 31 de dezembro. Depois da virada do ano, no dia 1º de janeiro de 2025, a bandeira 1 voltará a ser utilizada.

Com essa mudança de bandeira, o quilômetro rodado terá o valor de R$4,64, valor superior a bandeira 1 que continua em R$4,11. Entretanto, o preço da bandeira inicial não será modificado, sendo mantido em R$5,95.

Leia também:

Atleta e modelo gonçalense é um dos principais nomes em desfile que homenageia o Dia da Consciência Negra

Está chegando o Natal: Decoração temática de casa no Alcântara surpreende e se consagra atração turística do bairro



A medida tem o objetivo de atender a alta demanda comum do período festivo, onde ocorre aumento na circulação de pessoas na cidade.

Por orientação, os taxistas que circulam em Niterói, irão afixar, no lado direito do vidro frontal dos carros, uma cópia da portaria informando sobre as novas tarifas, para que haja transparência em relação a alteração momentânea.