Gonçalense ganha reconhecimento nacional na área do Direito

Agência Nacional de Cultura e Empreendedorismo(ANCEC) promoveu a premiação do Selo Referência Nacional - evento que busca reconhecer e divulgar iniciativas privadas que auxiliem no desenvolvimento sustentável e responsabilidade social - em São Paulo. A cerimônia ocorreu na última segunda-feira, dia 25 de novembro. Um dos ganhadores deste ano foi o advogado gonçalense Felipe Oliveira, que ganhou destaque na categoria "Advocacia e Justiça" como uma das jovens referências nacionais na área.

Felipe sentiu-se honrado ao ganhar um reconhecimento tão importante sobre o seu trabalho. "Sentimento de muita gratidão e dever cumprido, em poder ser reconhecido pelo trabalho duro realizado ao longo do ano. Gratidão pelos amigos e clientes que confiaram a missão e a responsabilidade a mim de solucionar os conflitos", relatou.

Carreira e próximos passos

Escritório presta serviços para todo o Brasil | Foto: Arquivo Pessoal

Morador do centro de São Gonçalo, o advogado contou que se encantou pela profissão durante um estágio na área administrativa do Ministério Público. A partir dessa experiência, ele deu início a sua carreira no mundo jurídico. "Após fazer um estágio administrativo no Ministério Público, me apaixonei pela área jurídica e ingressei na faculdade de Direito já sabendo que queria exercer a advocacia. Mas até então, antes de ter esse contato com a área, eu não gostava, sonhava em ser jogador de futebol", revelou.



"Espero um futuro otimista com expansão para diversos segmentos jurídicos, com intuito de proporcionar ao cliente uma vasta prateleira de serviços, garantindo segurança multidisciplinar nos conflitos", aponta o profissional sobre o seu futuro dentro da profissão.

Felipe foi nomeado uma das jovens referências na área | Foto: Arquivo Pessoal

Selo Referência Nacional

O Selo de Referência Nacional foi a primeira ação criada pela ANCEC para dar visibilidade ao trabalho de empresas em suas áreas de atuação durante o ano. As categorias dentro do prêmio abrangem diferentes setores do país, são elas: advocacia & justiça, administração, contabilidade, educação, engenharia & construção, gastronomia, indústria e comércio, saúde & estética, serviços e segurança.

Depois da criação do selo, outras homenagens foram idealizadas pela Agência: Troféu Nelson Rodrigues, destinado ao setor artístico; a Cruz da Referência Nacional, oferecida às referências nacionais em variadas áreas de atuação; a Medalha Renato Russo, dedicada à artistas que fazem parte da história da música brasileira e a Medalha Chico Xavier, destinada as pessoas e instituições que promovem iniciativas benéficas para a sociedade. Em 2020, foi criada e concedida a Medalha Referência Digital, oferecida aos destaques do universo digital.

Artistas importantes para a cultura brasileira já receberam homenagens do núcleo ligadas às suas referentes áreas de atuação, como: Antônio Fagundes, Glória Pires, Walter Casagrande, Cafu, Compadre Washington e Beto Jamaica.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca