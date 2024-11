Atleta e modelo gonçalense é um dos principais nomes em desfile que homenageia o Dia da Consciência Negra

A atleta laureada [pessoa que recebeu um prêmio ou honraria por suas conquistas] do nado sincronizado e travessia marítima até 3km do Clube de Regatas do Flamengo, Graziely Miranda dos Santos, de 21 anos, será, novamente, uma das principais modelos do 'Desfile Beneficente Guetto do Guetto', da Agência Dgk imagem. Moradora de Tribobó, em São Gonçalo, Graziely, que é atleta do Flamengo desde 2012, faz estágio no clube, na escolinha de natação para crianças. Além disso, a jovem também concilia seu tempo entre a faculdade de Educação Física e o trabalho como atriz e modelo.

O desfile acontece neste sábado (30), às 20h, no Espaço Z, localizado na Av. Edison Passos, 1989, Alto da Boa Vista. A entrada é gratuita e basta levar alimento não perecível para arrecadação. Os alimentos que forem arrecadados serão levados para uma instituição de caridade. Os modelos também não irão cobrar cachê, visto o intuito do desfile, que é ajudar instituições.

O evento, que está em sua 3ª edição, será em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado anualmente no dia 20 de novembro.

Atleta Laureada

Graziely Miranda, que também faz estágio no Flamengo como professora de natação, segue sua trajetória vitoriosa como atleta. No fim do último ano, a jovem recebeu do clube o título Mérito de Laureado. Também em 2023, a nadadora foi vice-campeã no solo senior 2 e vice-campeã no sênior 2 por equipe e ficou em 4º lugar no Campeonato Brasileiro.

