Calorão ou chuva? Confira a previsão do tempo para o final de semana em SG e Niterói

Após altas temperaturas registradas, na quinta-feira (28), em São Gonçalo e Niterói, esta sexta-feira (29), terá temperaturas mais amenas nas duas cidades, mas sem chance de chuva. Segundo dados do ClimaTempo, durante o final de semana, o cenário será parecido, céu com muitas nuvens e ventos fracos.

Confira a previsão do tempo:

São Gonçalo

Sexta (29/11): Está previsto Sol com muitas nuvens ao longo do dia, podendo ter períodos de céu nublado. Durante a noite o céu terá muitas nuvens. A temperatura mínima não ultrapassa 23ºC, enquanto a máxima pode chegar a 32º C. Não há probabilidade de chuva para o dia. O vento pode atingir a velocidade de 8 Km/h

Sábado (30/11): O dia será de Sol, mas com muitas nuvens ao longo do dia, podendo ter momentos de céu nublado. Durante a noite, está previsto céu com muitas nuvens. As temperaturas podem atingir a mínima de 22ºC e a máxima de 31ºC. Não há probabilidade de chuva durante o dia, entretanto os ventos podem chegar a 6 Km/h

Domingo (01/12): O dia será de Sol, mas com muitas nuvens ao longo do dia, podendo ter momentos de céu nublado. Durante a noite, está previsto céu com muitas nuvens. As temperaturas podem atingir a mínima de 22ºC e a máxima de 31ºC. Apesar de parecidas as condições de tempo durante o final de semana, o domingo terá grande probabilidade de chuva, sendo registrado 68% de chance. O vento poderá continuar com a mesma intensidade de 6 Km/h.

Niterói

Sexta (29/11): Ao longo do dia o Sol irá aparecer, mas com muitas nuvens, podendo ter períodos nublados. A noite será com muitas nuvens. A temperatura mínima chega a 25ºC e a máxima a 29ºC. Também não há previsão de chuva para a cidade e o vento atinge a velocidade de 7Km/h.

Sábado (30/11): O dia será de Sol com muitas nuvens chegando a momentos de céu nublado. A noite o céu estará com muitas nuvens. Os termômetros registram a temperatura mínima de 24ºC e a máxima de 28ºC. A probabilidade de chuva é nula, com 0% de probabilidade. A velocidade do evento chega a 6 km/h.

Domingo (01/12): No período do dia, o céu terá Sol com muitas nuvens, grande chance de momentos nublados. De noite está previsto céu com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 24ºC e a máxima, de 29°C. A probabilidade de chuva, aumenta em comparação aos outros dias, chegando a 64% e é esperado 1.9 mm de chuva. A velocidade do vento também sofrerá alteração, com 9 km/h.