Vini Jr. é um dos indicados ao prêmio The Best

Vini Jr. é indicado ao prêmio The Best - Foto: Reprodução/Instagram

Vini Jr. é indicado ao prêmio The Best - Foto: Reprodução/Instagram

O nome do jogador brasileiro Vini Jr. foi mencionado na lista de indicados ao prêmio The Best, que elege o melhor jogador do mundo segundo a Fifa. As indicações que foram divulgadas nesta quinta-feira (28), não tem relação com a Bola de Ouro, conquistada pelo espanhol Rodri, em outubro. Outros nomes de peso que aparecem na lista são de Messi e do próprio Rodri.

Embora Messi tenha tido uma vitória controversa em 2023, o camisa 10 argentino marcou presença entre os 11 melhores jogadores do mundo indicados. Além de Vini Jr. e Messi, outros grandes atletas concorrem ao prêmio, como Lamine Yamal, que atua pelo Barcelona, Wirtz, do Leverkusen, Kylian Mbappé, Carvajal e Bellingham, do Real Madrid.

Leia também:

Atleta e modelo gonçalense é um dos principais nomes em desfile que homenageia o Dia da Consciência Negra

Flu antecipa viagem para Curitiba para treinar no sintético antes de duelo contra o Athletico-PR

O Brasil tem grandes nomes em destaque na eleição do time do ano, como Germán Cano e Ganso, ambos jogam pelo Fluminense. Também foi indicado Almada, que atua pelo Botafogo. Até mesmo um ex-fluminense foi mencionado, o zagueiro Nino. Além desses, os outros indicados foram: Rodrygo, Dante, Bremer, Gabriel Magalhães e Ederson.

Confira a lista completa de indicados ao prêmio:

Vini Jr – Real Madrid

Rodri – Manchester City

Bellingham – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Lamine Yamal – Barcelona

Valverde – Real Madrid

Wirtz – Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé – Real Madrid

Carvajal – Real Madrid

Haaland – Manchester City

Kroos – Real Madrid