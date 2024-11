'Sou referência': Flordelis perde concurso de canto em penitenciária

No palco estão as vencedoras Cassiane, Dessirée e Rayane - Foto: Divulgação

A pastora e ex-deputada Flordelis, perdeu o Concurso Voz da Liberdade, nesta quinta-feira (28), organizado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ). Flordelis, que está cumprindo pena de 50 anos, desde 2021 acusada de mandar matar o marido, pastor Anderson do Carmo, disse ao jornal Extra que permanece sendo uma “referência como cantora gospel e pastora”.

Claramente decepcionada, Flordelis, uma das 17 concorrentes ao prêmio, alegou que a perda não irá afetá-la e que seu trabalho social, principalmente com jovens ligados ao tráfico de drogas, continuará sendo realizado depois de sua libertação.

Além disso, ela afirmou que recebe, por meio de cartas, o apoio de admiradores vindas “do Brasil e do mundo”.

Pódio do concurso

O concurso possibilitou que as detentas mostrassem seu talento para o Brasil. O pódio foi constituído da seguinte forma, Cassiane, em primeiro lugar, Dessirée em segundo e Rayane, em terceiro. As vencedoras mencionaram a importância que o evento significou “visibilidade e pertencimento”, no contexto prisional.

Durante o evento, diversos estilos musicais foram prestigiados, como MPB, axé, pop, samba, sertanejo e claro, louvores.

Esta é a segunda edição do Concurso Voz da Liberdade e ocorreu no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, somando mais de 150 mulheres que estão presas sem setes presídios do estado, dentre esse número, participaram 21 mulheres trans, ao longo das etapas classificatórias.