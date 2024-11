Datena tem acordo com SBT e deve apresentar jornalístico na emissora

Após encerrar seu contrato com a Band, o apresentador José Luiz Datena já está em negociações com o SBT para comandar um programa policial diário no início da noite. Embora ainda não tenha assinado o contrato, a possível parceria marca um novo capítulo na carreira do jornalista.

Nesta quinta-feira (28/11), a Band anunciou oficialmente o término do contrato com Datena, destacando o legado do apresentador na emissora. Ele comandou o programa Brasil Urgente por anos, além de participar de coberturas esportivas e programas de entretenimento.

o desligamento ocorreu após sua tentativa frustrada de ingressar na política, com uma candidatura à Prefeitura de São Paulo em 2024. Datena terminou a eleição em quarto lugar, com 1,84% dos votos, o que influenciou sua decisão de retornar ao meio televisivo.

Caso o acordo com o SBT seja fechado, Datena trará sua experiência no jornalismo policial para um novo público, reafirmando sua relevância na televisão brasileira. Essa movimentação reflete a capacidade do apresentador de se reinventar, mesmo após décadas de carreira consolidada.

