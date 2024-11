Brasil aposta em juventude e derrota Austrália por 3 a 1 em amistoso

No próximo domingo a seleção brasileira volta a medir forças com as Matildas - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

No próximo domingo a seleção brasileira volta a medir forças com as Matildas - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Apostando em uma equipe jovem, o Brasil derrotou a Austrália por 3 a 1, na manhã desta quinta-feira (28), no Suncorp Stadium, em Brisbane, em partida amistosa. Este é o penúltimo compromisso da equipe comandada por Arthur Elias em 2024. No próximo domingo (1) a seleção brasileira volta a medir forças com as Matildas.

VITÓRIAAAA! É O BRASA! 🇧🇷



Show do Brasil para começar bem o dia! Amanda Gutierres (2x) e Gio marcaram os gols. A palavra é orgulho! Vamos por mais! 💚💛 pic.twitter.com/1B7rDowF3A — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 28, 2024

A equipe verde-amarela entrou em campo com um ataque muito jovem, formado por Amanda Gutierres (23 anos), Giovana Queiroz (21 anos) e Aline Gomes (19 anos). Com fôlego de sobra na frente, o Brasil usou muito a pressão alta para pressionar a saída de bola da defesa adversária e apostou nos lançamentos longos para chegar em velocidade ao ataque.

E foi desta forma que a seleção brasileira abriu o marcador, logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Vitória Calhau lançou a bola direto da defesa para o ataque. Amanda Gutierres partiu em velocidade, se livrou da goleira Arnold e bateu para o fundo do gol vazio.

Correu. Driblou. Marcou. É gol! 🎯



A sequência do primeiro gol! Simplesmente Amanda Gutierres! ⚽️⚽️



📸 Rafael Ribeiro / CBF pic.twitter.com/EBoGi66hO1 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 28, 2024

Seis minutos depois o Brasil ampliou. Duda Sampaio iniciou jogada de contra-ataque acertando um lançamento de trivela para Aline, que avançou em velocidade na ponta esquerda antes de cruzar rateiro para Amanda Gutierres, que pegou de primeira para marcar pela segunda vez no jogo.

A equipe brasileira continuou melhor no confronto, mas, aos 42 minutos, Foord aproveitou indecisão da defesa do Brasil para receber dentro da pequena área, girar e bater sem chances para a goleira Natascha.

DEU BRASIL NA PRIMEIRA ETAPA! 🇧🇷



E que primeiro tempo! Amanda Gutierres brilhou e marcou dois gols. Bem demais! E seguimos por mais… É hora do intervalo!



🇧🇷 2x1 🇦🇺 | #SeleçãoFeminina #BRAxAUS pic.twitter.com/faOE8ssO0L — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 28, 2024

Após o intervalo, a pressão na saída de bola resultou em gol. Giovana Queiroz roubou a bola, tabelou com Aline, deu um drible na adversária e chutou forte para vencer a goleira Arnold e dar números finais ao placar.

As partidas desta quinta e a do próximo domingo (disputada a partir das 5h45 no CBUS Stadium, em Gold Coast) fazem parte do processo de preparação da seleção para a próxima edição da Copa América, que será disputada em 2025.