Vítimas da queda de uma passarela da Transpetro são enterradas nesta quinta (28)

As vítimas fatais de uma queda da passarela no terminal da Transpetro, em Angra dos Reis, foram enterradas nesta quinta-feira (28). O sepultamento de Herbert Félix Martins, de 21 anos, foi no Cemitério Serra D’Água. Enquanto o enterro de Diego Nazareth, de 38 anos, ocorreu às 17h, no Cemitério Portal da Saudade, localizado em Volta Redonda, cidade natal da vítima. Ambos os homens eram funcionários terceirizados da empresa.

Os homens eram funcionários da empresa terceirizada Olicampo, e no momento da queda, cumpriam serviço de manutenção na estação de tratamento de efluentes do Terminal de Angra. O trabalho realizado por eles, consistia na substituição de uma passarela de concreto que ficava acima de um reator, porém a construção metálica, que estava sendo trocada, cedeu resultando na queda.

Além de Herbert e Diego, outra pessoa ficou ferida, com fratura na perna e luxação na clavícula. A terceira vítima foi socorrida para o Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis, e tem quadro de saúde estável.

As reuniões da gestão da Petrobras e representantes dos trabalhadores, que aconteceriam na quarta-feira (27) e quinta-feira (28), foram suspensas por causa do acidente. Em resposta ao acidente, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro (Sindipetro-RJ), anunciou um protesto previsto para sexta-feira (29).

O protesto tratará que, ao longo dos anos, já foram feitas inúmeras denúncias sobre o sucateamento e a precarização das condições de trabalho, que ocorrem na Transpetro. Agravando ainda mais a situação, o sindicato alega que não consegue manter um diálogo com a Petrobras e a Transpetro.

Através de nota, a Transpetro comunicou que uma comissão será instaurada, com o objetivo de investigar as causas do acidente e que já informou as autoridades competentes sobre o ocorrido. Informou também que, junto com a Olicampo, está prestando apoio aos familiares das vítimas.

A perícia já foi realizada no local, e o acidente foi registrado na 166ª DP (Angra dos Reis). No momento das investigações, os policiais estão analisando imagens de câmeras de segurança da região e ouvindo testemunhas do caso.