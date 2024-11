Operação policial 'estoura' depósito clandestino de bebidas importadas

Agentes do Comando de Operações Especiais realizam nesta terça-feira (26) operação na Comunidade do Guarabu e Dendê - Foto: Divulgação/PMERJ

Agentes do Comando de Operações Especiais realizam nesta terça-feira (26) operação na Comunidade do Guarabu e Dendê - Foto: Divulgação/PMERJ

A polícia descobriu e interditou um depósito clandestino de bebidas importadas na comunidade do Guarabu, na Ilha do Governador, na manhã de terça feira (26). Na ação, realizada por agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do 22° BPM (Maré), 16° BPM (Olaria) e do 17°BPM (Ilha), três suspeitos foram presos.

Além das prisões, foi apreendido um fuzil, duas pistolas e uma grande quantidade de drogas. A operação também ocorreu no morro do Dendê, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia de que na rua Couto de Souza funcionava um ponto de venda e consumo de drogas, com a presença de traficantes, além do armazenamento de espumantes, vinhos e champanhes importados sem nota fiscal.

Todo o material foi encaminhado à 37ª DP.