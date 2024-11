Pitbull é baleado e morto em Serra Grande, bairro de Niterói

Morte do pitbull Panda virou caso de polícia, em Niterói - Foto: Divulgação

Um cachorro da raça pitbull foi morto com um tiro na cabeça em Serra Grande, bairro de Niterói, na manhã da última segunda-feira (25). O animal se chamava Panda e tinha três anos. A polícia investiga o caso. A mulher que atirou no animal é uma policial militar.

Em depoimento na 81ª DP (Itaipu), a policial disse que estava passeando com sua cadela, da raça labrador, em uma calçada de uma praça na Rua 36. Neste momento, ela teria sido atacada pelo pitbull. Segundo a PM, os disparos foram para se defender, já que o animal estaria sem guia e sem focinheira e tentou atacar ela e seu pet.

Graças a filmagens de uma câmera de monitoramento próxima do local, é possível ver quando a policial militar passa na rua acompanhada de sua cadela de estimação. Porém, o momento exato do possível ataque do pitbull não é visto pela câmera. Logo em seguida, se ouve o barulho de dois disparos.

A policial afirmou ainda que levou o cachorro baleado imediatamente até uma clínica veterinária, mas ele não resistiu aos ferimentos.