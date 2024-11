MuseUmbada de São Gonçalo ganha Certificado de Reconhecimento da REMUS-RJ

Um dos pontos de cultura e religiosidade de São Gonçalo, o MuseUmbanda, recebeu o Certificado de Reconhecimento como integrante da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro (REMUS-RJ). Atualmente, o museu é um espaço virtual que contribui para a preservação cultural da umbanda, além de uma forma de resistência após a demolição do primeiro terreiro de umbanda, que se encontrava em São Gonçalo.

O MuseUmbanda, surgiu em novembro de 2021, e desde então busca desmistificar crendices, espalhar conhecimento sobre a religião, compreender a relação entre espiritismo e africanismo, entre outras funções que ajudem a população brasileira a entender a umbanda.

A entrega do Certificado de Reconhecimento, por parte da Rede de Museologia Social do Rio de Janeiro (REMUS-RJ), possibilita que o espaço ganhe mais visibilidade entre os praticantes e não praticantes da religião.

“O Reconhecimento da certificação do MuseUmbanda pela REMUS, marca um importante passo, no projeto de construção do museu. Fazer parte de uma rede importante como a REMUS-RJ, é afirmar a necessidade de São Gonçalo, salvaguardar o patrimônio histórico, anunciado aqui, marco fundante da Umbanda em 16 de novembro de 1908, estar em parceria com todos os projetos de Museus Sociais do Estado e perfilar com projetos iguais o sonho de criação dessas estruturas culturais e políticas”, disse Fernando D’ Oxum, presidente do MuseUmbanda.

O responsável pelo ponto de cultura, já está pensando nos próximos passos para receber a população e o que fazer para trazer maior conhecimento sobre a Umbanda.

“Tendo recebido, esse certificado, o próximo passo é buscar novos parceiros e continuar apostando que a Prefeitura Municipal de São Gonçalo vai entender a importância desse projeto e formar conosco um grupo de trabalho que possa instituir no plano físico o museu em São Gonçalo”, esclarece.

Até o momento, o MuseUmbanda é um espaço virtual, o que facilita o acesso das pessoas às informações coletadas pelo ambiente.

“O projeto está disponível no site do museu. Espaço físico não existe ainda. O museu hoje existe na forma virtual em www.museumbanda.mus.br", convida o presidente a conhecerem o museu.

Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou por meio de nota, que "garante apoio a todos os projetos do calendário oficial do município e reforça que quaisquer projetos culturais podem ser contemplados a partir dos chamamentos dos editais das leis de incentivo como Paulo Gustavo e Política Nacional Aldir Blanc, ambos com recursos do governo federal e lançados pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, e que democratizam o acesso aos fazedores de cultura e dão transparência aos processos de concessão de incentivos".

