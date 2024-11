Peça com Serrado e Perissé em Niterói abre sessões extras neste final de semana

Com lotação esgotada para as apresentações regulares, foram abertas duas sessões extras para o concorrido espetáculo “Avesso do Avesso”, com os talentosos atores Heloísa Périssé e Marcelo Serrado, em cartaz na Sala Nelson Pereira dos Santos neste final de semana. Elas acontecerão no sábado (30) às 21h e no domingo (1°) às 17h. Os poucos ingressos disponíveis estão à venda pelo site Sympla (https://bileto.sympla.com.br/event/99848/d).

A peça traz, com muito humor e paixão, seis histórias que exploram as complexidades e os revezes dos relacionamentos - desde o primeiro encontro de um casal até disputas pela guarda dos filhos, passando por momentos de terapia e surubas improváveis, além de um karaokê no meio do caminho.

A dupla, sob direção geral de Marcelo Saback e a direção musical de Lucio Mauro Filho, promete uma noite de risos e emoção, com um roteiro recheado de sarcasmo, ritmo e intensidade.

O espetáculo tem duração de 90 minutos e classificação etária de 16 anos. O teatro fica dentro do Reserva Cultural Niterói, no bairro de São Domingos.

