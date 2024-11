Curiosidades gonçalenses: Você sabia que SG possui obeliscos que remetem ao passado industrial da cidade?

Você sabia que São Gonçalo possui dois obeliscos que remetem ao passado industrial do município?

Assim como muitas curiosidades gonçalenses, esta não poderia passar em branco, dada a importância histórico-cultural-econômica destes monumentos para a promoção de uma identidade cultural e valorização da história da cidade.

Um obelisco nada mais é do que um monumento vertical, geralmente em forma de pilar de pedra, que se afila em direção ao topo. Os obeliscos são conhecidos por serem obras-primas da engenharia do Egito Antigo e são frequentemente usados como marcos simbólicos e atrações turísticas.

Os antigos egípcios utilizavam os obeliscos como marcos de homenagem e adoração à Rá, deus do sol na mitologia egípcia. O monumento também era sinônimo de proteção e defesa no Antigo Egito.

Obeliscos gonçalenses

O primeiro obelisco erguido na cidade de São Gonçalo está localizado no bairro Boa Vista. O monumento foi construído durante a gestão do prefeito Henry Charles Armon Calvert (2001-2004), no momento da urbanização da região do São Gonçalo Shopping, no início dos anos 2000.

A área passou por uma série de intervenções e a ideia era fazer o obelisco, que contém três pontas que remetem às chaminés das fábricas de São Gonçalo, fazendo memória ao passado industrial da cidade, quando a mesma foi conhecida como "manchester fluminense", por ter sido um dos principais parques industriais do estado.

O segundo obelisco gonçalense, localizado no Centro da cidade, mais especificamente na Praça Dr. Luiz Palmier, foi erguido no período da gestão de Aparecida Panisset, quando houve uma reurbanização daquele espaço. O monumento compõe, com a construção de colunas em semicírculo, a ideia do "rodo", do lugar onde os bondes faziam o rodo [o retorno], por isso muitas pessoas conhecem este espaço como "rodo de São Gonçalo".

Neste local, onde o obelisco foi erguido, os bondes faziam o retorno, voltando para Neves, visto que o veículo não saía direto de Niterói até Alcântara. No início do século XX, os bondes faziam o trajeto: Centro de Niterói x Neves; Neves x Centro de São Gonçalo e Centro de São Gonçalo x Alcântara.

A coluna do monumento, que possui 140m², remete também a ideia de uma chaminé industrial, e todo o espaço ao entorno foi construído para lembrar o contorno que os bondes faziam no local.

De acordo com o historiador Rui Aniceto, é importante reconhecer o papel destes monumentos dentro da sociedade como forma de compreender a história de cada lugar.

"O monumento é algo que é criado ou escolhido para ser representativo daquela comunidade, para fazer memória daquela comunidade. Nesse sentido a gente entende as ações da prefeitura, em duas gestões diferentes, em dois contextos diferentes, fazendo essa referência à história a partir do erguimento destes obeliscos, destes monumentos. O monumento tem um papel pedagógico. Diferente de uma aula ou de um livro, ele está inserido na paisagem, no espaço, visando narrar uma memória de um fato, um personagem, algo significativo para a história. Narrar publicamente para que aquela comunidade possa fazer memória e reconhecer estes eventos como algo significativo para a localidade. Nesse sentido a gente entende a ação da prefeitura nos diferentes momentos em que os obeliscos foram erguidos, e entendemos também o papel pedagógico/social que eles trazem, mas também paramos pra pensar sobre os elementos que estão sendo escolhidos para representar a história da cidade. Todos os dois monumentos remetem a um passado industrial, de uma São Gonçalo que teve uma projeção no cenário fluminense por conta do seu parque industrial, então são monumentos que priorizam os aspectos econômicos da localidade", explicou o historiador.

Mudanças ao longo dos anos

O obelisco do Centro, durante muito tempo, ficou apenas como uma construção de ferro, descapada, por conta da ideia de se remeter a era industrial da cidade. Alguns anos depois, o monumento foi recoberto com uma arte adesivada, que estampava alguns elementos da cidade, como o circo e a história do palhaço carequinha. Porém, por fim, o obelisco recebeu uma intervenção artística do renomado grafiteiro gonçalense Marcelo Eco, que até hoje ilustra o pilar.

Batizada de Memórias, a obra retrata, de forma abstrata, imagens históricas da cidade, como os índios Tamoios (que habitavam as terras gonçalenses antes da chegada dos portugueses e franceses), o antigo cinema existente na praça (o primeiro da cidade), o trabalho do francês Paul Landowsky na confecção da cabeça da estátua do Cristo Redentor no bairro Porto da Pedra e a realização da segunda corrida automobilística do Brasil em 1909.

Monumento da Praça Luiz Palmier receceu o grafite do renomado Marcelo Eco | Foto: Layla Mussi

"A gente precisa entender que estes monumentos são erguidos numa estratégia de criar elos entre passado e presente, para valorizar as experiências do presente. Se ao mesmo tempo eles fazem essa memória da cidade de São Gonçalo no período industrial, os obeliscos também são erguidos em um momento em que São Gonçalo estaria recuperando esse passado industrial, e, com isso, se recolocando no cenário fluminense de uma outra forma, assim como fora outrora. A partir desta compreensão, entende-se as escolhas realizadas. São escolhas do nosso tempo presente, ao olhar esse passado", concluiu o historiador Rui Aniceto.