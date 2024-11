Ana Tereza Basilio é eleita e se torna a primeira mulher a assumir a Presidência da OAB/RJ

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB/RJ) terá, pela primeira vez, após 94 anos de fundação, uma mulher à frente da Presidência: Ana Tereza Basilio. Atual vice-presidente da Seccional, ela foi a escolhida da advocacia fluminense nas eleições desta segunda-feira (25), para comandar a entidade no triênio 2025-2027. Conheça os resultados nas subseções em todo o Estado do Rio.

Com 100% das urnas apuradas, Ana Tereza, que encabeçou a chapa OAB Unida e Renovada, obteve 31.810 votos, o que representa 60,1% dos votos válidos. O candidato adversário, Marcello Oliveira, da chapa Reviravolta #OposiçãoDeVerdade, ficou com 39,9%.

"Foi uma grande conquista das mulheres advogadas, porque quebramos o teto de vidro da OAB depois de 94 anos. E é também a primeira vez no Brasil que uma chapa encabeçada por duas mulheres vence numa seccional. Serão duas mulheres na Diretoria da OABRJ e duas na Diretoria da Caarj, ou seja, uma composição superfeminina. Estou muito feliz e vamos fazer, se Deus quiser, uma grande gestão”, declarou a advogada eleita.

Leia também:

Eleições OAB: advogados de Niterói enfatizam importância de exercer democracia

Axel Grael e Rodrigo Neves divulgam criação do gabinete de transição nesta segunda

“A advocacia pode esperar a minha dedicação absoluta e um sacerdócio de três anos para honrar o voto de cada advogado e de cada advogada. A prioridade desta gestão é a redução da anuidade no segundo ano de gestão, depois de realizarmos uma reforma administrativa no primeiro ano e um investimento pesado na ESA e na Mentoria Jurídica para impulsionar a capacitação da advocacia de todo o estado, sobretudo a do interior", destacou ela.

Perfil - Na OABRJ, a atuação de Ana Tereza remonta ao ano 2000, quando foi eleita conselheira seccional, cargo que ocupou até 2006. Nesse período, criou e presidiu a Câmara de Mediação e Arbitragem e foi presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da Ordem, além de participar ativamente de diversas outras comissões temáticas. Foi a fundadora do Tribunal de Mediação da OABRJ e, também, sua primeira presidente.

Desde 2019, ocupa a Vice-Presidência da OABRJ, posto no qual se destaca em várias frentes institucionais, em especial no combate à morosidade do Poder Judiciário e às altas custas judiciais, batalhas que lidera como presidente da Comissão de Celeridade Processual da Seccional. Preside ainda a Comissão de Celeridade Processual da entidade e é idealizadora do Projeto de Mentoria Jurídica, de capacitação profissional.

Os advogados votaram na Seccional/RJ e Subseções da OAB do Estado. | Foto: Layla Mussi/O São Gonçalo

Para o presidente da OABRJ, Luciano Bandeira, o processo eleitoral foi ágil, transparente e democrático. “Foi um dia de democracia na Ordem dos Advogados do Brasil. Tudo transcorreu na mais perfeita paz e harmonia, o que serve de exemplo para toda a sociedade brasileira. Temos certeza de que a OAB vai continuar neste caminho da defesa dos direitos fundamentais e de cada advogado e advogada do nosso estado”.

Conheça a nova Diretoria da OABRJ:

Ana Tereza Basilio - presidente

Sylvia Drummond - vice-presidente

Rafael Borges - secretário-geral

Sérgio Antunes - secretário-adjunto

Fábio Nogueira - tesoureiro