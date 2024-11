Eleições OAB: advogados de Niterói enfatizam importância de exercer democracia

Dezenas de profissionais do Direito passaram pela Universo Campus Niterói para votar nas eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) nesta segunda (25). Além da seccional OAB-RJ, o pleito também decide o novo advogado ou advogada responsável pela subseção Niterói, que tem disputa acirrada entre três candidatos. Os eleitos lideram as seções e subseções pelo triênio 2025-2027.

No município, disputam Andrea Kraemer, da chapa "Reviravolta"; Ivan Gonçalves, da chapa "OAB para todos" e o atual presidente, Pedro Gomes, da chapa "OAB inclusiva e participativa", que tenta a reeleição. Apesar das discordâncias, o consenso entre os advogados e advogadas votantes é da importância de exercer o voto.

“A eleição da OAB é nada mais do que uma representação da democracia. Somos um órgão de representação, então tem que representar todo mundo. E, na verdade, a eleição é uma ratificação do momento, uma forma de buscar uma inclusão dos novos advogados e também uma inclusão dos advogados mais experientes. Hoje em dia, a gente tem os novos advogados buscando espaço de trabalho e os mais antigos buscando atualização. Estamos tendo uma eleição muito democrática; que vença o melhor”, opina o advogado e eleitor Dr. Rafael Lopes.

A presidente da OAB Jovem na seccional fluminense, Dra. Lívia Madeira, conta que, além das campanhas isoladas de cada chapa, a subseção de Niterói também foi marcada por um forte movimento de conscientização acerca da importância do voto, para evitar aumentos no número de abstenções.

“É bem importante esse momento não só para nossa classe, mas sobretudo para nós mulheres. Até pouco tempo, se a gente pensar de uma forma histórica, as mulheres não tinham esse direito ao voto. Então, eu vejo uma importância gigantesca para exercer esse voto dentro de uma eleição para nossa classe. É uma eleição bem emblemática, bem simbólica, sobretudo para nós mulheres advogadas”, destaca a advogada.

Além da Universo, a votação em Niterói também acontece na sede da subseção, na Associação Médica Fluminense, no Palácio da Justiça e na Câmara Municipal de Niterói. As votações terminam às 17h.