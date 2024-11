Axel Grael e Rodrigo Neves divulgam criação do gabinete de transição nesta segunda

Nesta segunda-feira (25), o prefeito de Niterói, Axel Grael, e seu sucessor, Rodrigo Neves, anunciaram a criação do gabinete de transição. Nomes da atual gestão e cinco da nova, já foram indicados para o próximo mandato, que começam imediatamente os trabalhos, com previsão para a conclusão até 20 de dezembro. A criação do gabinette de transisão será divulgada nesta terça-feira (26), no Diário Oficial.

Entre os indicados do atual governo para o gabinete de transição estão: o secretário-executivo da Prefeitura de Niterói, André Diniz; a chefe de gabinete, Mariane Thamsten; e as secretárias de Fazenda, Marília Ortiz; de Planejamento, Isadora Modesto; e de Governo, Rúbia Secondino.

Já os nomes confirmados são: a vice-prefeita eleita, Isabel Swan, Felipe Peixoto, ex-deputado estadual, César Barbiero, ex-secretário de Fazenda de Niterói e do Rio de Janeiro, Juliana Benício, Carlos Eduardo Barreto e Marcilene Souto.

O prefeito Axel Grael, ressaltou a relevância de uma transição de governo bem estruturada. "Essa transição é muito importante. Estamos entregando um governo com as contas organizadas e todas as condições necessárias para a continuidade dos projetos em andamento, permitindo que o novo governo já comece acelerando com tudo", afirmou.

Rodrigo Neves, destacou que o trabalho da equipe de transição será essencial para o planejamento dos primeiros 100 dias de gestão. "A ideia é obter um diagnóstico preciso das contas e das políticas públicas para estruturar um plano para os primeiros cem dias deste novo ciclo, que se inicia em janeiro. Niterói avançou significativamente nos últimos anos graças ao nosso plano estratégico. Esta transição é crucial para garantir a cooperação com os governos estadual e federal, o diálogo com a sociedade civil e os cidadãos, promovendo o progresso da cidade de forma sustentável", disse Rodrigo.