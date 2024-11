Defesa Civil de São Gonçalo apresenta Plano de Contingência para 2025

A Defesa Civil de São Gonçalo apresentou, nesta segunda-feira (25), o Plano Municipal de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLAMCON). O documento será válido para o final deste ano de 2024 e para o ano de 2025. O evento aconteceu no auditório da Universidade Estácio de Sá, no campus Alcântara.

Durante o evento, estiveram presentes autoridades do município, como representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Fazenda, Ordem Pública, Transportes, Semgipe, Conservação, Assistência Social e Desenvolvimento Urbano; assim como autoridades do Estado, representando Corpo de bombeiros, Defesa Civil, Enel; e lideranças comunitárias, dentre outros.

O Plano Municipal de Contingência é um documento estratégico que organiza e orienta as ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação frente aos principais desastres naturais que impactam o município, como deslizamentos, alagamentos e inundações.

Leia também:

➤ São Gonçalo abre inscrições para cursos de panificação e de confeitaria

➤ Bandidos furtam mais de 1km de cabos em linha de trem no Rio

Um dos pontos principais que foram debatidos no evento foi a matriz de responsabilidade, onde ficam determinadas as ações desempenhadas por cada secretaria do município e órgãos externos pertencentes ao Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil. Além disso, também foram sanadas dúvidas da população com relação ao trabalho da Defesa Civil.

Foram explicados o Sistema de Alerta e Alarme por Sirenes, as rotas seguras, os pontos de apoio, as ocorrências, os desastres e alagamentos, como funciona o envio de alertas, o monitoramento pluviométrico, os estágios operacionais do município e outros. Vale destacar que, para receber os alertas da Defesa Civil, por exemplo, é só mandar o CEP por mensagem de texto para o número 40199.

"O Plano de Contingência é um documento feito a partir de um estudo prévio que indica o que pode e deve ser feito no caso de possíveis ocorrências nos próximos meses em São Gonçalo, além de destacar também as ações que a gente já vem fazendo. O plano é essencial para garantir a proteção da população e a eficiência das ações do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil", destacou o major Felipe Assumpção, subsecretário de Defesa Civil.

A divulgação do Plano de Contingência ocorre todos os anos no município. Além disso, a Defesa Civil realiza simulados mensais pelo município com o objetivo de orientar a população em caso de desastres e curso de voluntários para preparar membros da sociedade civil sobre como eles devem agir em desastres e catástrofes naturais.

O Plano de Contingência de 2025 estará disponível no site da Prefeitura (na aba da Defesa Civil) ainda esta semana. Em caso de emergências ligadas a desastres ou chuvas, ligue para a Defesa Civil pelos números 199 ou (21) 98737-0807.