São Gonçalo abre inscrições para cursos de panificação e de confeitaria

Inscrições para as quatro novas turmas do IX Ciclo do Curso de Panificação Básica na Padaria Escola estão abertas - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Inscrições para as quatro novas turmas do IX Ciclo do Curso de Panificação Básica na Padaria Escola estão abertas - Foto: Renan Otto/Prefeitura de São Gonçalo

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (25), as inscrições para as quatro novas turmas do IX Ciclo do Curso de Panificação Básica na Padaria Escola. Além delas, São Gonçalo irá oferecer uma novidade: terão início também as aulas do I Ciclo do Curso de Confeitaria Básica na Padaria Escola. Ambos os cursos estão previstos para iniciarem em fevereiro de 2025, com duração de quatro meses.

As inscrições estarão abertas até o dia 10 de dezembro. Os interessados podem se inscrever através de um formulário online pelo link: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSdFxzSOOzTSdTtAoHWxubyFBwzQMjLH8cAPzXzSrG8eppO9Mg/viewform?usp=sf_link&pli=1 ou presencialmente às segundas e terças, das 8h às 16h, no CRAS de Vista Alegre.

Os cursos são promovidos pela Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do Governo Federal.

Leia também:

▶ Prefeitura de Niterói vai cobrir reajuste da tarifa dos ônibus determinado pela Justiça; Entenda

▶ Hemorio lança hoje campanha 'Unidos pelo Sangue'

O projeto da Padaria Escola – que teve início em 2004, mas encerrou suas atividades em 2014 – foi retomado no primeiro ano da gestão do prefeito Capitão Nelson, em 2021, após passar por uma reformulação para melhor atender os participantes. Desde a reformulação, mais de 400 novos padeiros foram formados.

As aulas do curso de panificação básica ocorrerão às segundas e terças, com turmas no horários no período da manhã (9h às 12h) e no período da tarde (das 13h às 16h). Já o curso de confeitaria, terá aulas às quartas e quintas, com turmas no horários no período da manhã (9h às 12h) e no período da tarde (das 13h às 16h).

Os interessados devem ter entre 16 anos até 64 anos, residir em São Gonçalo e possuir um Número de Identificação Social (NIS) do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.