IBGE mostra que Icaraí, em Niterói, ocupa a nona posição do ranking com maior população acima dos 70 anos no Brasil

O bairro mais populoso de Niterói, Icaraí, está na nona posição entre os bairros brasileiros com maior população acima dos 70 anos. São 14.026 pessoas nessa faixa de idade. Os dados são do Censo 2022 feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números foram divulgados no último dia 14.

Icaraí também foi apontado como o 37º bairro mais populoso do país. Segundo o Instituto, em número de idosos, Icaraí está atrás apenas de sete localidades cariocas, além de Boa Viagem (6º lugar), em Recife-PE. Em 10º, aparece o bairro Central, em São José do Rio Preto-SP.

O bairro do Brasil com mais idosos é Campo Grande, com 29.063 pessoas acima dos 70 anos, seguido por Copacabana (24.380) e Tijuca (23.578). Completam o ranking a Barra da Tijuca, em 4º lugar; e Bangu, em 5º, ambos no Rio.

O prefeito Axel Grael destacou a qualidade de vida entregue pelo bairro de Niterói: "Icaraí tem se destacado como um dos bairros brasileiros com maior concentração de pessoas acima de 70 anos, o que reflete a qualidade de vida que Niterói oferece. Diante desse cenário, nossa gestão tem adotado políticas públicas voltadas para atender às necessidades desse público. Estamos fortalecendo as ações de mobilidade e acessibilidade e promovendo programas de convivência e qualidade de vida para os idosos. Nosso compromisso é fazer de Icaraí e de toda Niterói um exemplo de cidade acolhedora e inclusiva para a terceira idade."

A prefeitura de Niterói conta com algumas ações para o público idoso. O projeto Niterói 60 UP conta com 25 núcleos espalhados pela cidade e tem mais de três mil inscritos. Ele oferece atividades para idosos com mais de 60 anos, como ginástica preventiva, dança de salão, rodas de conversa e o coral Avós do Canto.

O Niterói 60 UP substituiu o Projeto do Gugu, que por mais de 25 anos promoveu ginástica gratuita para a terceira idade em espaços públicos por toda a cidade. O fundador, Carlos Augusto Bittencourt, o Gugu, faleceu em 2015.

Icaraí é o bairro mais populoso da 'Cidade Sorriso'. São 77.246 pessoas que moral no local. Ele ocupa a 19ª colocação no ranking dos bairros do país com mais pessoas que moram sozinhas (9.383) e o 18º na lista dos que contam com dois moradores por domicílio (12.042).

O bairro continua sendo um dos mais cobiçados para se morar na cidade de Niterói. Segundo um levantamento da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (Ademi Niterói), o bairro concentrou 24% de todas as transações realizadas este ano, liderando, ao lado de Piratininga, o ranking de áreas com maior velocidade de vendas. Quando se avalia o interesse por compras, o percentual é bem maior: Icaraí representa 59% de todas as buscas por imóveis na cidade.