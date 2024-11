Tripulante de navio é resgatada pela Marinha após ter sinais de AVC

A tripulante de um navio mercante foi resgatada pela Marinha do Brasil a cerca de 1,2 mil quilômetros de distância da costa do Rio de Janeiro. A operação de resgate começou na última quarta-feira (20) e encerrou na madrugada deste domingo (24), após a mulher apresentar sintomas de acidente vascular cerebral (AVC).

A Fragata Independência, da Marinha foi acionada às 9h para realizar uma Evacuação Aeromédica de uma brasileira que estava no Navio Mercante “ATLANTIC ZONDA”, com bandeira da Libéria, que fica localizada no continente africano.

O navio que ia fazer o resgate partiu da Base Naval do Rio, em Niterói, às 12h43 do mesmo dia. A brasileira foi resgatada pelo helicóptero do navio e levada para a Fragata Independência na manhã do último sábado (23), três dias depois do início da operação de resgate.

O helicóptero pousou com a paciente no Comando da Força Aeronaval, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio às 2h deste domingo (24).

A tripulante foi transferida para a Clínica São Lucas em Macaé, também no Rio de Janeiro, onde segue em observação e realizando exames. A oficial chegou estável e consciente ao local, segundo informou a Marinha.