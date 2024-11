Vazamento de esgoto causa transtorno a moradores da Trindade, em SG

Moradores da Rua Macaé, no bairro Trindade, em São Gonçalo, estão enfrentando alguns transtornos referentes a um vazamento de esgoto na rua, que já dura quatro meses. Além do esgoto, que se acumula em "bolsões d'água", o mau cheiro e a sujeira presentes no local também estão tirando a paz de quem ali vive.

"Estou morando aqui há quatro meses e esse problema é recorrente durante todo esse tempo. Já pedimos a diversos órgãos que resolvam a nossa situação e até agora nada, falam que vão vir aqui e nada, nunca resolvem. De início, até pensei que o problema poderia ser da casa do vizinho, mas não é, o problema está na rua. Tem até esse mato crescendo aqui na frente, mas a gente prefere nem capinar, porque quando capina, essa "podridão" da água vem ainda maior para nossa casa", contou o técnico de mecânica Érim Martins, um dos moradores afetados pelo vazamento de esgoto.

Foto: Layla Mussi



















Ainda segundo o morador, o problema persiste até mesmo sem a ocorrência de chuvas, visto que o esgoto segue exposto na rua dia após dia.

"Até sem chuva fica assim, e com chuva então, só piora. Sou morador, estou passando por esse transtorno e ninguém resolve nada. Olha a minha situação, a sujeira, o mau cheiro. Estão nos tratando com total descaso", relatou o morador.

Procurada pela reportagem, a Águas do Rio informou em nota:

"A Águas do Rio informa que enviou uma equipe ao local nesta quinta-feira (21) e identificou que o problema é referente a uma obstrução na galeria de águas pluviais, que não está sob responsabilidade da concessionária. A empresa esclarece que a rua não possui rede coletora de esgoto até o momento, e que os investimentos realizados seguem o Plano Diretor de Água e Esgoto, validado pela agência reguladora. O documento norteia as ações para ampliação dos serviços. Vale ressaltar que, conforme o contrato de concessão prevê, serão realizados investimentos para ampliar universalização dos serviços de saneamento até 2033. A Águas do Rio reforça que se mantém à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp".

Também procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Gonçalo informou, em nota, que equipes do Departamento de Conservação e Obras (DCO) ligados à Secretaria de Conservação estão realizando a limpeza no local.