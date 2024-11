Policial morre após se engasgar com frango em treinamento da PM

Um cabo da Polícia Militar morreu após se engasgar com um pedaço de frango durante um treinamento de especialização da corporação em São Paulo. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo familiares, o agente não queria participar do treinamento; a PM disse que a especialização seguiu todas as medidas de segurança, mas investiga o episódio.

Alan Roberto de Freiras Silva, de 35 anos, faleceu na última quinta (21), após passar mais de um mês internado. Lotado no 15º BPM de SP, o agente se engasgou durante uma refeição no treinamento do Comando de Policiamento do Interior (CPI-3). Ele foi levado às pressas para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e passou 33 dias internado, mas não resistiu.

Em entrevista a imprensa local do interior paulista, a esposa de Alan disse que o cabo afirmou "não estar a fim" de ir para o treinamento. O episódio aconteceu no quarto dia de especialização, segundo a família.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) lamentou a morte do cabo e abriu uma sindicância para apurar o episódio. De acordo com o órgão, os treinamentos são feitos "segundo os mais absolutos critérios de segurança para todos os agentes e a corporação está à disposição dos familiares para qualquer informação".