Ex-secretário da Polícia Militar é vítima de assalto no Rio

O ex-secretário da Polícia Militar no Rio, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, foi vítima de um assalto neste sábado (23), no Engenho Novo, Zona Norte do Rio. O militar teve seu carro levado por uma dupla de criminoso; segundo a PM, o veículo foi encontrado horas depois próximo a uma comunidade na região.

O crime aconteceu entre as ruas Arquias Cordeiro e Rua Martins Lage. O policial, que comandou a Secretaria de Estado de Polícia Militar até o último mês de abril, relatou ter sido abordados por criminosos em duas motocicletas. Ela acionou colegas do 3º BPM (Méier) logo em seguida.

Mais tarde, a corporação informou que o carro foi encontrado nas proximidades da comunidade do Arará, em Benfica, também na Zona Norte. Junto do veículo, também foram recuperados pertences do ex-secretário. Os autores do crime não foram identificados ou encontrados. A 23ª DP (Méier) registrou o caso e investiga o crime.