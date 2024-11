Terreiro é invadido e vandalizado em São João da Barra

Além da invasão, os criminosos destruíram símbolos, imagens religiosas e furtaram alguns objetos do local - Foto: Reprodução/redes sociais

Além da invasão, os criminosos destruíram símbolos, imagens religiosas e furtaram alguns objetos do local - Foto: Reprodução/redes sociais

O terreiro de Candomblé e Umbanda 'Tenda Mata Verde João da Mata', em São João da Barra, foi invadido e vandalizado, na madrugada da última sexta-feira (22).

Além da invasão, os criminosos destruíram símbolos, imagens religiosas e furtaram alguns objetos do local. A direção do espaço religioso denunciou o caso numa rede social. As imagens mostram estátuas depredadas, tecidos rasgados e até parte da cobertura de alumínio arrancada.

"Os responsáveis pelo ato tiveram, claramente, a intenção de provocar o sentimento de insegurança e desrespeito à nossa comunidade pela fé que professamos. No entanto, continuamos com a nossa missão de levar o culto a nossa ancestralidade acima de qualquer evento de intolerância e violência.", disse o sacerdote, Pai Victor de Exu em uma rede social.

Para ele o ataque foi motivado por preconceito religioso.

"Temos uma relação pacífica com a comunidade do entorno. Nunca imaginamos sofrer essa agressão. Estamos colando os cacos do nosso coração", disse o sacerdote.

O caso foi denunciado à polícia, que abriu um inquérito para investigar a autoria dos crimes.

Intolerância religiosa é crime tipificado pela Lei nº 7.716/1989, que prevê pena de reclusão de um a três anos e multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de religião