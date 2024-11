Professor da UFF é eleito Coordenador do Fórum Estadual de Educação do RJ

A chapa liderada por Waldeck Carneiro, professor titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF), foi eleita, por unanimidade, pelas entidades que integram o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro, para coordenar a instância da política educacional, no biênio 2025-2026. Waldeck será o Coordenador-Geral da entidade, em substituição à professora Malvina Tuttman, a partir de fevereiro do ano que vem.

O Fórum Estadual de Educação é um órgão de Estado, de composição bipartite (poder público e sociedade civil), integrante do Sistema Estadual de Ensino do RJ. Possui atribuições estratégicas, como coordenar as conferências estaduais de educação, acompanhar e avaliar o cumprimento de suas deliberações e promover articulações com os fóruns de educação dos municípios fluminenses.

“É uma honra muito grande ser escolhido, por todas as entidades que compõem o Fórum Estadual de Educação do RJ, para liderá-lo, com os demais membros da coordenação colegiada, no próximo biênio. Mas é também uma grande responsabilidade, notadamente por substituir uma das grandes referências da educação brasileira, que é a professora Malvina Tuttman, na coordenação geral do FEERJ. No caso do Rio, trata-se de missão desafiadora, pois somos o único estado brasileiro que não tem um plano estadual de educação em vigor. Além disso, após a Conferência Nacional de Educação, realizada em janeiro de 2024, que produziu um potente documento final, o Brasil vai retomar o debate sobre o novo Plano Nacional de Educação, no Congresso Nacional, a partir de 2025, e os fóruns estaduais de educação, sobretudo os mais atuantes, como é o caso do nosso Fórum, ao lado do Fórum Nacional de Educação, tendem a cumprir um papel importantíssimo nessa conjuntura”, lembrou Waldeck após a eleição.