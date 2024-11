TV Globo cobra R$ 1,6 milhão à inventário de Fernando Vanucci, quatro anos após sua morte

A multa foi estipulada após a saída do apresentador da emissora em 1998 - Foto: Reprodução

A multa foi estipulada após a saída do apresentador da emissora em 1998 - Foto: Reprodução

A TV Globo entrou com um pedido no inventário do jornalista Fernando Vanucci para receber R$ 1,6 milhão, referente a uma ação judicial por quebra de contrato.

A multa foi estipulada após a saída do apresentador da emissora em 1998, em meio à uma polêmica, onde ele foi flagrado comendo biscoitos ao vivo durante a volta do intervalo do Globo Esporte. Vanucci faleceu em 2020, aos 69 anos, vítima de um infarto.

Leia mais

São Gonçalo tem vagas de emprego para vendedor

Enade: inscritos devem responder questionários até 23h59 de hoje



Segundo os documentos aos quais a Veja teve acesso, os herdeiros de Vanucci não se opuseram à reserva de valores para pagar a dívida. No entanto, a Justiça negou o pedido da Globo para transferência imediata do valor, que permanece em depósito judicial. A quantia arrecadada até o momento é insuficiente para quitar a dívida, totalizando menos de 10% do total cobrado.

Como parte do processo de quitação, um apartamento do apresentador também já foi leiloado. Além disso, um imóvel em Alphaville, em São Paulo, será incluído na penhora para tentar cobrir o débito.