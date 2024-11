Com 166 quartos e 7 pavimentos, Hotel Maricá será entregue em 2026

Prefeito Fabiano Horta esteve no evento - Foto: Divulgação/Codemar - Foto: Leonardo Fonseca

Prefeito Fabiano Horta esteve no evento - Foto: Divulgação/Codemar - Foto: Leonardo Fonseca

Maricá vai ganhar um hotel em Araçatiba, que além de fomentar o turismo e aquecer a economia local, terá foco na demanda offshore do Aeroporto de Maricá. O lançamento oficial das obras do Hotel Maricá aconteceu nesta sexta-feira (22/11) reunindo autoridades municipais e investidores. A previsão de entrega do empreendimento é para 2026, e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) é a responsável pela construção.

Localizado ao lado do Aeroporto de Maricá, o empreendimento vai contar com uma área total de 7,547 m², com sete pavimentos e 166 unidades hoteleiras, restaurante para 180 lugares, um centro de convenção modular para 250 pessoas, estrutura completa para eventos e um centro de negócios.

Leia mais

Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo, nesse domingo (24)

Escritora de Niterói lança novo livro sobre empoderamento feminino na Livraria Travessa

A implantação do primeiro hotel da cidade promete gerar empregos diretos e indiretos, atração de investimentos, turismo e receita de visitantes, desenvolvimento regional, impulso ao comércio e serviços, além de incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura.

O Hotel Maricá faz parte do futuro Complexo Multifuncional de Maricá que conta com mais empreendimentos como: Centro Empresarial, Praça Araçatiba e Lagoa Mall. São 32 mil m² de extensão, incluindo os quatro empreendimentos.

Estratégia

O prefeito Fabiano Horta visitou o canteiro de obras e destacou que o empreendimento faz parte de uma estratégia de estimular o desenvolvimento social e econômico da cidade.

“A Codemar dialoga com o desenvolvimento social e econômico de Maricá, onde a gente vive uma realidade muito presente na cadeia offshore do petróleo. Esse hotel aqui é parte de uma estratégia que tem a ver com esse setor, mas também tem a ver com a indução e a potência turística que Maricá tem”, comentou o prefeito.

O presidente da Codemar, Hamilton Lacerda, destacou que os maiores ganhadores serão os maricaenses, com a chegada de mais empregos diretos e indiretos.

“A gente ao mesmo tempo vai alavancar a utilização do aeroporto, onde os profissionais que embarcam para as plataformas marítimas vão ter a possibilidade de se hospedar aqui na cidade. Ele vai incentivar também as ações de turismo e de cultura”, apontou Hamilton.

Obras a todo vapor

Atualmente, os trabalhos estão concentrados na etapa de fundações - uma fase crucial para garantir a estabilidade e durabilidade da construção, segundo o engenheiro da Codemar, Felipe Noujaim.

“As atividades incluem a cravação de estacas pré-moldadas em concreto, confecção de blocos e cintas de fundação em concreto armado, além da operação de um canteiro de obras já mobilizado para atender às necessidades do projeto”, disse.

O engenheiro lembrou que para assegurar a agilidade e a qualidade na execução, foi instalada uma mini central de concreto no próprio local da obra. “Essa estrutura permite o fornecimento rápido e eficaz do concreto, mantendo o controle rigoroso sobre a qualidade do material utilizado”. destacou.

Desenvolvimento e sustentabilidade

O empreendimento terá práticas sustentáveis como captação de energia através de placas solares, aproveitamento das águas pluviais para reuso, estação de tratamento de esgoto, urbanização do complexo focada na mobilidade urbana com ciclovias e área verde, além de pontos de recarga com energia solar para veículos elétricos.

Cerimônia

O lançamento das obras do Hotel Maricá foi oficializado durante a inauguração da sede da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar) também nesta sexta-feira (22). Uma estrutura com 78 salas em uma área total de 8.898,37m².