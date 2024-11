Escritora de Niterói lança novo livro sobre empoderamento feminino na Livraria Travessa

Simone Santos, Mestre em Educação niteroiense, autora, já reconhecida por diversos best-sellers sobre empoderamento feminino lança no dia 27 de novembro, a partir das 18h, na Livraria da Travessa em Niterói, o livro Mulheres Poderosas – Histórias Inspiradoras de Empreendedorismo Feminino, pela editora Literare Books.

A obra tem a apresentação da neurocientista, apresentadora e ex-BBB Sarah Andrade e prefácio assinado por Fernanda Sixel, coordenadora de política de gênero da Secretaria Municipal de Educação de Niterói e conselheira municipal de política para mulheres.

“Como empresária, sei o quanto empreender é desafiador e quantas barreiras precisamos ultrapassar antes de alcançar o sucesso. Por isso, reuni mulheres experientes para contarem suas histórias e inspirarem outras pessoas, sejam homens ou mulheres, que enfrentam o desafio de empreender no Brasil e em outros países", relata.

Mulheres Poderosas emociona com relatos reais de empreendedoras que superaram desafios, dores e abusos, transformando as suas histórias de vida com fé e resiliência.

