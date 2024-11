Amanhecer é atração de roda de samba em São Gonçalo, nesse domingo (24)

O Grupo Amanhecer é a atração da tradicional roda de samba que será realizada no Espaço Cultural Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo Novo, em São Gonçalo, nesse domingo (24), a partir das 14h. Além de apresentarem ao público grandes sucessos do passado e atuais, os músicos vão receber como convidados o cantor Yuri Oliveira e o DJ PR.

O evento tem entrada franca e também haverá venda de bebidas a preços promocionais ao público. Nos intervalos das apresentações do Amanhecer, a atração é o DJ Fabynho, com o melhor da música eletrônica.

O Grupo Amanhecer é um dos mais tradicionais da Região Leste do Estado do Rio e surgiu em meados da década de 80, em Maria Paula, entre São Gonçalo e Niterói, tendo diferentes formações até os dias atuais. O evento tem apoio cultural de Mário Constutor, Renatinho da Oficina, Sabor do Trigo, Tempero da Sogra e Astro Pizza.

