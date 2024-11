Pesquisa aponta que Black Friday vai movimentar cerca de R$ 1,32 bilhão na Região Metropolitana do Rio

Na Black Friday deste ano, as ofertas devem movimentar cerca de R$ 1,32 bilhão na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, segundo levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ). O aumento estimado é de 11,8% em relação ao último ano, quando a quantia que movimentou ficou por volta de R$ 1,18 bilhão.

A pesquisa — realizada com 866 consumidores fluminenses — aponta que 27% dos entrevistados pretendem comprar na Black Friday. O gasto médio estudado é de R$ 1.295,53, pouco mais do gasto médio de 2023, de R$ 1.215,15.

Liderando os produtos mais desejados pelos consumidores está os eletrodomésticos com 40,8% de preferência. Os eletrônicos como smartphones, videogames e tablets estão em seguida com 32,1%. Seguindo de vestuário, calçados e acessórios com 12,2%; artigos de uso doméstico com 8,5% e perfumaria 4,7%.

