Acidente entre dois ônibus do BRT deixa mais de 20 pessoas feridas na Zona Oeste

Ônibus ficou com a parte da frente destruída após acidente - Foto: Reprodução

Um acidente com dois ônibus do BRT deixou a estação Bosque Marapendi, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, interditada na manhã desta quinta feira (21). Pelo menos 25 passageiros tiveram ferimentos leves e foram atendidos no local. Alguns foram encaminhados para os hospitais municipais, Lourenço Jorge, na Barra e Miguel Couto, na Gávea.

O motorista que teve a dianteira do ônibus destruído também foi encaminhado ao hospital. Às 12h06, a Estação do BRT Marapendi foi parcialmente aberta apenas para embarque no sentido Alvorada, mas seguia fechada para desembarque.

Segundo a Mobi Rio, um ônibus da linha 18 (Jardim Oceânico x Pontal - Expresso) bateu na traseira de um coletivo da linha 22 (Jardim Oceânico x Alvorada - Parador), que realizava o desembarque de passageiros no local.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e, segundo testemunhas, havia pelo menos quatro ambulâncias no local do acidente.



Agentes da Polícia Civil realizaram perícia para investigar as causas do acidente.