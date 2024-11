Acidente entre três carretas na Serra das Araras deixa motorista preso às ferragens e faixas fechadas sentido Rio

Um acidente envolvendo três carretas resultou no fechamento de parte de um trecho da rodovia BR -116, localizada na Serra das Araras, na manhã desta quinta-feira (21). A colisão ocorreu durante a madrugada, no Km 229, em Piraí, no sentido Rio de Janeiro. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão no local prestando apoio.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos condutores ficou preso às ferragens, mas foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O tráfego precisou ser completamente bloqueado a partir do Km 233,5. Entretanto apenas a faixa 1 foi liberada, às 7h19. Os motoristas que passavam pelo local, às 8h10, encontraram lentidão de 25 Km.