Na expectativa pelo Natal, Mercados Municipal e São Pedro revitalizam a economia em Niterói

Mais do que simples locais de compra, o Mercado de Peixe São Pedro e o Mercado Municipal, ambos em Niterói, revitalizaram a economia local através da geração de empregos e novas opções de produtos e serviços para a comunidade. Com isso, os empreendimentos, que são voltados ao ramo alimentício, apresentam, diariamente, diferenciais em termos de vendas, através da oferta de produtos frescos, de qualidade e diversificados nas mais variadas categorias, atraindo assim o público niteroiense que já tem endereços certos para realizar suas compras.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO nessa quarta-feira (20), comerciantes e clientes falaram sobre a importância de se manter ativo e competitivo no mercado, a ponto de criar uma relação de fidelidade com a clientela, e sobre as expectativas para o período natalino.

Mercado de Peixe São Pedro

De acordo com a pesquisa “O Município De Niterói Na Vanguarda Da Sustentabilidade No Setor Pesqueiro - Da Produção À Mesa Do Consumidor E À Rede Pública De Ensino”, orientada pelos professores Dra. Eliane Teixeira Mársico e Dr. Sérgio Borges Mano, da Universidade Federal Fluminense (UFF), o Mercado de Peixe São Pedro foi inaugurado inicialmente no século XX.

Construído sobre estrutura de palafitas que adentrava a Baía de Guanabara, ele era localizado onde atualmente é o Terminal Rodoviário Presidente João Goulart. Toda a sua estrutura era de madeira e contava com as barracas de comercialização de peixes, bares, restaurantes e uma capela dedicada a São Pedro, o padroeiro dos pescadores.

Mercado de Peixe São Pedro continua sendo referência no comércio niteroiense





Hoje, localizado na Ponta da D'Areia, o Mercado segue trazendo como marca registrada a fidelização dos clientes. Mas, apesar da fama por seus produtos e pela comida boa, o tradicional Mercado tem algo a mais que encanta trabalhadores e clientes: um amor antigo que atravessa gerações.

"Ao longo dos anos aumentou muito a competitividade, com muita gente abrindo peixaria de bairro. Então pra atrair os clientes a gente procura sempre colocar mercadoria fresca, de qualidade, além de abaixar os preços. Geralmente nesse período que se aproxima o Natal, a procura não é tão grande se comparada à Semana Santa, mas mesmo assim a gente ainda vê o cliente buscando a qualidade do produto, e sabe que aqui sempre vai encontrar", contou o comerciante Marcos Gustavo da Rocha Fernandes, que completou contando que o trabalho na "Peixaria Pai e Filho" é uma herança de família: "Estou aqui desde os 12 anos. Tudo começou com meu avô, depois passou para meu pai e meu tio e agora para a minha geração".

A Peixaria Pai e Filho é uma herança passada de geração em geração

E mesmo para aqueles que conhecem o Mercado São Pedro pela primeira vez, como é o caso da psicóloga Taiane Hakin, a aprovação é imediata, com promessa de retorno brevemente.

"É a minha primeira vez aqui, e já achei os produtos muito mais frescos, além do valor, que chama nossa atenção logo no primeiro instante. Gostei muito também da variedade. Eu nem sabia que existiam todas essas opções de camarão: de cativeiro, limpo, diversos tamanhos. São muitas opções e isso me chama muito a atenção, porque de um tempo pra cá eu só tenho comido peixe e ovo, então optei vir até aqui conhecer justamente para ter essa variedade a disposição. No Natal, provavelmente estarei aqui também, comprando pra ceia, pro dia seguinte e quem sabe, dure por ainda mais tempo", afirmou a psicóloga.

Pela primeira vez no Mercado São Pedro, a psicóloga Taiane Hakin se mostrou entusiasmada com as compras

Para o porta-voz do Mercado São Pedro, Mario Manarino, proprietário da "Peixaria Bela Sereia" há 30 anos, o Mercado se destaca entre os demais concorrentes, visto a qualidade dos produtos oferecidos para os clientes.

"O Mercado tem uma vantagem em relação a todos os demais, que é a tradição de mais de 50 anos. Então pelo tempo de existência, associado à qualidade, faz toda diferença. A primeira mercadoria que chega da descarga dos barcos vem para o Mercado São Pedro, e aí o que sobra das nossas escolhas e leilões, vai para as demais redes de supermercados. Então é a sobra da sobra da nossa escolha. O melhor pescado, a nata da pescaria do barco, sempre vem pra cá, até porque vendemos muito, então para ter esse volume de vendas, tem que ter esse abastecimento constante", afirmou o comerciante.

Mario Manarino é proprietário da "Peixaria Bela Sereia" há 30 anos

Em relação às demandas do período de Natal, o comerciante afirmou ainda estar percebendo uma mudança cultural na alimentação da população durante as ceias natalinas.

"Ao longo dos últimos anos, fizemos um balanço interno e percebemos que o brasileiro, de uma maneira geral, colocou na cabeça o entendimento de que em dezembro estaremos em pleno verão, num calor de quase 40ºC. Com isso, as pessoas tem trocados as comidas pesadas e gordurosas por produtos mais leves e saudáveis. Então a cada ano que passa, com a chegada do Natal, estamos vendendo cada vez mais, justamente por conta dessa conscientização", explicou o comerciante.

Mercado Municipal de Niterói



O Mercado Municipal de Niterói, localizado em um edifício de arquitetura eclética com traços de art decó e neoclássica, construído entre 1927 e 1930, faz parte do conjunto arquitetônico da região portuária da cidade de Niterói, erguida durante o período histórico chamado de Renascença Fluminense.

Reinaugurado em 27 de julho de 2023, após quase 40 anos fechado, o prédio histórico, localizado na Avenida Feliciano Sodré, no Centro de Niterói, foi revitalizado e adaptado para se tornar um polo gastronômico e turístico. Em dezembro de 2023, inclusive, o Mercado se tornou Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro, fomentando, desde sua abertura, os segmentos de turismo, como eventos, turismo cervejeiro, cultural (arquitetura e história do prédio), mas principalmente o turismo gastronômico e de experiência.

2/2





Passado um ano e quatro meses desde a reinauguração, o Mercado Municipal continua sendo o destino daqueles que pretendem mergulhar em uma experiência gastronômica de excelência.

"O nosso maior desafio é a diversidade de produtos. Estamos em uma luta diária de estar sempre à frente de apresentar produtos diferentes na loja, vendo o que está acontecendo ao redor e buscando produtos diferentes, esse é o foco principal da nossa loja, que temos conseguido alcançar. Para o Natal, por exemplo, a expectativa está enorme, porque acreditamos que será melhor do que o ano passado. Em 2023, o Mercado havia sido reinaugurado há pouco tempo, e agora o cenário é outro, já existe uma clientela fidelizada, o que nos ajuda e dá uma perspectiva bem interessante", contou Elzier Manhães, proprietário da loja "Armazém 67".

Mas não é só de gastronomia que vive o Mercado Municipal. Diferente do que muitos imaginam, o espaço também dá lugar a lojas de roupa, lojas especializadas na venda de plantas, de artesanato e muito mais.

Para a artesã, decoradora e proprietária da loja "Tudo a mão decor", Sheila Gomes Cabral, o diferencial de sua loja é a oferta de produtos atrativos e únicos, o que vem atraindo a curiosidade da população, que aprecia o artesanato local.

"Para ter um comércio ativo e lucrativo é preciso ter muita criatividade, esforço e buscar sempre por novos produtos. No meu ramo, que é o ramo de artesanato, a gente tem muita variedade, muito artesão competente, com produtos inovadores, então estou sempre em busca desse pessoal. Porque apesar de também fazer artesanato, junto com a minha filha, a gente acaba não dando conta de tudo, então tenho aqui na loja artesanato de Itaboraí, Friburgo, Cabo Frio, Araruama. E as expectativas para o fim de ano estão muito boas, porque as vendas melhoraram, os clientes passaram a conhecer a loja, então acredito que vamos ter um significativo expoente de vendas", explicou a artesã.

A artesã Sheila Gomes aposta em produtos únicos e inovadores para atrair o olhar dos clientes

Além de gerar um impacto positivo na economia de Niterói, o Mercado de Peixe São Pedro e o Mercado Municipal também ampliam a oferta de trabalho na cidade. São milhares de empregos gerados direta e indiretamente, que proporcionam qualidade de vida e estabilidade financeira à população niteroiense.