Flamengo vence Cuiabá de virada e afunda rival no Z-4 do Brasileirão 2024

Graças a dois garotos da base, o Flamengo saiu de campo com a vitória, por 2 a 1, sobre o Cuiabá, nesta quarta-feira (20), na Arena Pantanal, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Derik abriu o placar para o Cuiabá, mas Guilherme e Matheus Gonçalves garantiram a virada para o clube carioca.

Com o resultado, o Cuiabá segue na penúltima colocação, com 29 pontos, oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileiro (Fluminense, que tem um jogo a menos). Campeão da Copa do Brasil e já classificado para Libertadores de 2025, o Flamengo chegou a 62 pontos e garantiu mais uma rodada entre os quatro primeiros colocados da competição.

O Cuiabá volta a campo sábado para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul, em um confronto direto na luta para fugir do rebaixamento. Na terça-feira, o Flamengo enfrenta o Fortaleza, terceiro colocado no Brasileiro, no Castelão.