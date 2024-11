Táxi capota após bater em carro na Zona Sul do Rio

Na tarde desta quarta-feira (20), um taxí capotou após bater em outro carro na rua Humaitá, próximo a academia SmartFit, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima que dirigia o táxi foi levada para o hospital com ferimentos leves no braço esquerdo, mas até o momento não se sabe seu estado de saúde. A identidade do homem não foi revelada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá recebeu a ocorrência por volta das 13h na altura do Hospital São Carlos.

Já o Centro de Operações Rio informou que o acidente gerou retenções desde o Largo dos Leões até a altura do Túnel Rebouças. A via foi liberada por volta das 15h.

O caso foi registrado na 10ª DP (Botafogo). Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem para esclarecer os fatos.