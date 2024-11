Aposentado, Diego Ribas, do Fla, vai voltar aos gramados; entenda

Aposentado desde 2022, o ex-meia do Flamengo, Diego Ribas, vai voltar ao gramados em 2025. O atleta será homenageado pelo clube alemão Werder Bremen com uma partida de despedida. O jogo está marcado para o dia 22 de março de 2025 e acontece no Weserstadion, em Bremen, na Alemanha.

A equipe europeia decidiu marcar o jogo como uma forma de celebrar a carreira do jogador, que é considerado um dos ídolos do clube. Diego vestiu a camisa do Werder entre 2006 e 2009 e conquistou os títulos da Copa da Alemanha e da Copa da Liga da Alemanha junto da equipe.

Segundo o atleta, outros ex-atletas e ex-companheiros de futebol foram convidados para o jogo. "Vivi três anos incríveis no clube, por isso tenho muito carinho e gratidão. Me diverti muito, experimentei muito amor. Para mim, o jogo será o encerramento de um grande momento, e estou mais do que animado para jogar no estádio, diante dos fãs mais uma vez", afirmou Diego.