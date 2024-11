Turista é mordida por tubarão durante passeio em Fernando de Noronha

Uma turista do Mato Grosso do Sul foi mordida por um tubarão, enquanto nadava na Praia do Porto, em Fernando de Noronha, na tarde desta terça feira (19). A mulher de 46 anos, teve ferimentos leves, foi retirada da água e encaminhada ao hospital.

A mordida atingiu a região superior e lateral do fêmur da turista. O corte tinha aproximadamente 10 centímetros. A mordedura superior do animal atingiu a pele da mulher de forma superficial e a inferior foi mais profunda, atingindo o tecido subcutâneo, segundo a administração da ilha.

Ela recebeu alta médica no mesmo dia, após atendimento no Hospital São Lucas, o único no arquipélago. A espécie que mordeu a mulher, foi um tubarão lixa, considerado menos agressivo do que outros. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco (Cemit), suspeita que o animal tenha feito uma mordida investigativa, como defesa após um encontro acidental com a turista.



A mulher afirmou que, se chocou com o animal acidentalmente enquanto nadava. O caso é tratado pelo Comitê, como um "encontro acidental" e não como um incidente. As orientações do órgão para moradores e turistas da ilha são de que não se aproximem de animais intencionalmente.