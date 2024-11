Italiano Carlo Acutis será canonizado pelo Papa Francisco em abril de 2025

Carlo Acutis foi um italiano que usou suas habilidades com computadores para poder espalhar a fé católica no mundo. Ele será o primeiro santo da geração millenial. O anuncio foi feito pelo Papa Francisco, nesta quarta-feira (20). A canonização acontecerá entre os dias 25 e 27 de abril de 2025,

O Vaticano celebra um Jubileu para adolescentes no próximo final de semana. O ato faz parte do Ano Santo Católico em Roma, que terá início no final de dezembro. A data exata para a cerimônia de canonização de Carlo Acutis não foi anunciada ainda.

Nascido em Londres, Carlo Acutis viveu a maior parte da sua vida entre Milão e Assis, na Itália. Ele morreu em 2006, em virtude de uma leucemia fulminante. Ele era conhecido pela sua grande habilidade com tecnologia. O jovem utilizava a internert para divulgar conteúdos cristãos. Logo, o apelido de "influenciador de Deus" e "ciberevangelista" pegou. Ele foi beatificado em 2020 após a Igreja Católica reconhecer seu primeiro milagre.

E esse primeiro milagre aconteceu no Brasil. O fato ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um menino diagnosticado com uma rara doença congênita foi curado depois que seu avô tocou em uma peça de roupa que continha o sangue de Carlo. Este evento foi suficiente para sua beatificação, que é um importante passo para à santidade.



O reconhecimento do segundo milagre é crucial para a canonização. De acordo com o Vaticano, uma jovem na Costa Rica foi milagrosamente curada após um acidente, atribuindo sua recuperação à intercessão de Carlo Acutis. Esta confirmação pelo papa Francisco permite que Carlo seja oficialmente reconhecido como santo, embora a data da canonização ainda não tenha sido definida.

A canonização é o rito pelo qual a Igreja Católica declara uma pessoa como santa, reconhecendo que ela está no Céu e pode interceder por aqueles que oram em seu nome. O processo inclui a verificação de milagres atribuídos à pessoa após sua morte. A liturgia católica afirma que milagres são realizados por Deus, mas os santos intercedem em favor das pessoas.

O processo começa com a investigação diocesana da vida e virtudes do candidato, que, se aprovada, leva ao título de "Servo de Deus". Em seguida, o Vaticano revisa os documentos e, se o Papa aprovar, o candidato é declarado "Venerável". Para a beatificação, é necessário um milagre comprovado, após o qual o candidato se torna "Beato". A canonização requer um segundo milagre, levando à declaração oficial de santidade pelo Papa. Os milagres, eventos extraordinários atribuídos à intercessão do candidato, são rigorosamente investigados e validados cientificamente e teologicamente. O processo de canonização pode levar de algumas décadas a vários séculos, dependendo do caso.



Carlo Acutis foi nomeado patrono da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do ano passado em Lisboa, um reconhecimento de seu importante papel na evangelização através da internet.