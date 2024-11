Lula recebe Xi Jinping para assinar 37 acordos entre Brasil e China

O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma visita ao Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta quarta-feira (20). Os dois participaram de uma reunião a portas fechadas que marcou a formalização de 37 acordos bilaterais entre as duas nações.

As parcerias preveem colaboração entre os dois países em diferentes setores: agricultura, comércio, investimentos, infraestrutura, indústria, energia, mineração, finanças, ciência e tecnologia, comunicações, desenvolvimentos sustentável, turismo, esportes, saúde, educação e cultura.

Os dois participaram de um pronunciamento à imprensa após a reunião. Lula celebrou os acordos com o Governo chinês, que, segundo ele, é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009. "Embora distantes geograficamente, China e Brasil compartilham uma amizade estratégica há cinquenta anos, alicerçada em interesses mútuos e visões de mundo semelhantes”, afirmou Lula.

Jinping também comentou a parceria e disse que a relação entre os dois países vive seu melhor momento. Ele ainda deve participar de um jantar na sede do Ministério das Relações Exteriores antes de deixar o país nesta quinta (21).

“Mantive uma reunião cordial, amistosa e frutífera com o presidente Lula. Fizemos uma retrospectiva do relacionamento da China com o Brasil ao longo dos últimos 50 anos. Coincidimos que este relacionamento está no melhor momento da história. Possui uma projeção global estratégica e de longo prazo cada vez mais destacada. E estabeleceu um exemplo para avançarem juntos com solidariedade e cooperação, entre os grandes países em desenvolvimento”, disse o presidente chinês.